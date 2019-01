US-Amerikaner wurde auf einer Party Opfer einer Straftat: Polizei sucht dringend nach drei Zeugen

Ein junger US-Amerikaner ist bereits in der Nacht auf Samstag, 15. Dezember, auf einer privaten Party Opfer einer Straftat geworden. Das teilt die Kripo Idar-Oberstein jetzt mit. Nähere Hinweise zur Art der Straftat wollen die Beamten aus ermittlungstaktischen Gründen nicht machen.

Bekannt ist Folgendes: Der junge Mann besuchte an besagtem Abend eine Gaststätte in der Poststraße in Baumholder. Dort machte er die Bekanntschaft eines jungen Mannes und kam mit ihm ins Gespräch. Der Mann lud ihn daraufhin zu einer privaten Party ein. Gemeinsam mit ihm und zwei jungen Frauen, die offensichtlich seine Begleiterinnen waren, ging er dann zu einem nahe gelegenen Privathaus, um zu feiern. Im Laufe der frühen Morgenstunden ist der US-Amerikaner dort Opfer einer Straftat geworden – der Täter war ein anderer, unbekannter Mann. Deshalb werden die drei Bekanntschaften des Opfers aus der Gaststätte als Zeugen gesucht.

Die Gesuchten sind vermutlich deutsche Staatsangehörige. Der Mann war etwa 25 Jahre alt, etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß und muskulös. Er trug seine Haare seitlich kurz und auf dem Haupthaar etwas länger. Die beiden Frauen waren etwa 20 bis 24 Jahre alt, circa 1,65 Meter groß, sehr schlank und trugen jeweils ein Kleid. Beide hatten schulterlange Haare. Eine war dunkelblond, die andere hatte hellere Haare, und ihr Kleid war türkisfarben.

Der betroffene Amerikaner saß an der Bar. Er ist Anfang 20, etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß und kräftig. Er hat dunkelblonde Haare, die insbesondere an den Seiten sehr kurz sind. Er trug Jeans und ein schwarzes Sweatshirt mit hellem Aufdruck auf der Vorderseite. In der Wohnung unterhielt er sich mit den Frauen über seine Heimat.

Die Kriminalpolizei Idar-Oberstein bittet um Hinweise unter Telefon 06781/568/670. Die Polizei Baumholder ist unter der Rufnummer 06783/9910 erreichbar.