Die Bewerbungsfrist für die Wahl zum Ortsbürgermeister von Berschweiler ist am Montagabend abgelaufen, ohne dass eine Bewerbung oder ein Wahlvorschlag abgegeben wurde. Die für den 10. März vorgesehene Urwahl des neuen Bürgermeisters fällt damit aus. Jetzt liegt es am Gemeinderat, einen Nachfolger für Rouven Hebel zu wählen. Dieser war im vergangenen November zurückgetreten, nachdem er mehrfach vom Ersten Beigeordneten der Gemeinde, Axel Carius, beleidigt worden war. Unter anderem hatte Carius Hebel in zwei Facebook-Beiträgen mit dem türkischen Staatspräsidenten Erdogan und Adolf Hitler verglichen (die NZ berichtete ausführlich).

Die Wahl des Bürgermeisters findet daher in der nächsten Gemeinderatssitzung am Montag, 4. Februar, um 19 Uhr statt. In derselben Sitzung wird auch der neue Erste Beigeordnete gewählt – Axel ...

Lesezeit für diesen Artikel (282 Wörter): 1 Minute, 13 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.