Es klingt wie ein Akt der Verzweiflung: Wegen der Unzuverlässigkeit des Bahnverkehrs auf der Nahestrecke, der inzwischen ein „nicht mehr tolerierbares Ausmaß“ erreicht habe, hat Carsten Schmitt, ein Pendler aus Idar-Oberstein, quasi unterwegs in den Zügen Unterschriften von Leidensgenossen gesammelt.

Innerhalb kurzer Zeit kamen so mehr als 150 zusammen, die er zusammen mit einer Beschreibung der Missstände an Wirtschafts- und Verkehrsminister Volker Wissing sowie führende Politiker an der Nahe, an ...