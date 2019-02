Baumholder

Unbekannte Diebe sind zwischen Samstag, 2. Februar, 18.15 Uhr, und Dienstag, 12. Februar, 17.15 Uhr, in Baumholder auf der Gemarkung „Hinter Brähmer“ in einem umzäunten Waldgrundstück in alle drei auf diesem Gelände befindlichen Hütten eingebrochen.