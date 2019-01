Eine große Baumaßnahme hat die Ortsgemeinde Reichenbach in diesem Jahr vor der Brust: die Sanierung der Toilettenanlagen und den Umbau des Eingangsbereiches am Dorfgemeinschaftshaus. Durch ein Idar-Obersteiner Architekturbüro, das mit der Planung beauftragt ist, wurden im vergangenen Jahr bereits die Abbruch-, Erd,- Mauer, Beton- und Fensterbauarbeiten vergeben. In der nächsten Ratssitzung, die auf den 6. Februar terminiert ist, werden die restlichen Aufträge vergeben. Es handelt sich dabei um Trockenausbauarbeiten für Wände und Decken, Innenputzarbeiten, Maler-, Elektro-, Schreiner- und Fliesenarbeiten sowie Heizungs,- Sanitär- und Lüftungsarbeiten. Schon Ende Januar werden die Arbeiten auch nach außen erkennbar sein, wenn im Foyer ein Fensterelement eingesetzt wird.

Da während der eigentlichen Bauphase das Gemeindehaus nicht benutzt werden kann, entschlossen sich die Ratsmitglieder dazu, erst nach der Fastnachtssaison mit den eigentlichen und aufwendigen Baumaßnahmen zu beginnen. So ist ...

