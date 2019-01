Auf der Tagesordnung der letzten Ortsgemeinderatssitzung des Jahres 2018 stand ein Antrag auf Einrichtung einer Tempo-30-Zone in der Mühlwiesenstraße. Wilfried May als Vertreter der Antragsteller erläutere das Anliegen auf Verkehrsberuhigung, das von rund 30 Einwohnern an die Gemeindeverwaltung herangetragen wurde. Entscheidend hierbei sei aus Sicht der Anlieger, dass die gefahrenen Geschwindigkeiten reduziert werden müssen, ob nun über eine Tempo-30-Zone oder andere Maßnahmen, die im Einwohnerantrag aufgelistet sind. Ortsbürgermeister Karl-Otto Dreher präsentierte eine Auswertung der gemeindeeigenen Geschwindigkeitsmessanzeige, die zeigt, dass in der Mühlwiesenstraße in Einzelfällen Geschwindigkeiten von mehr als 100 km/h gefahren wurden und der Mittelwert bergab bei rund 55 km/h lag. Ob die Autofahrer bei Anzeige der gefahrenen Geschwindigkeiten reagieren und langsamer fahren und ob die Anzeigetafel etwas bewirkt, kann allerdings erst nach Installation einer zusätzlichen Software geprüft werden. Das ist zwischenzeitlich erfolgt, und die ersten diesbezüglichen Messungen haben gezeigt, dass nach Einfahrt in den Messbereich die Geschwindigkeiten um bis zu 14 Prozent reduziert wurden.

Ortsgemeinderat und Anlieger waren sich einig, dass Maßnahmen zur Verringerung der dort gefahrenen Geschwindigkeiten ergriffen werden müssen. Alternativen zu einem Tempolimit wären Radarkontrollen, dauerhafte Messanzeigen, Piktogramme mit Tempovorgaben auf dem ...

Lesezeit für diesen Artikel (353 Wörter): 1 Minute, 32 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.