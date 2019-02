In der Nacht zum 20. Februar war auch im Kreis Birkenfeld der größte Vollmond des Jahres bei wolkenlosem Himmel gut zu sehen.

Er schien dabei heller und größer als üblich am Himmel. In Berglangenbach in Blickrichtung Zinkweilerhof gelang Horst Schulz ein besonders gelungenes, nicht nachträglich bearbeitetes Foto dieses Phänomens, das die Menschen ...