Das war absehbar. Der FCV fährt eine klare Linie, verschärft die Regeln beim 51. Zug am Sonntag, 3. März, ab 14 Uhr – und das ruft ganz unterschiedliche Reaktionen hervor. Vor allem in den sozialen Netzwerken wird eifrig und vor allem kontrovers diskutiert. Einige finden es sehr gut, dass die Organisatoren endlich reagiert haben: Der Fischbacher Zug hatte sich in den vergangenen Jahren nicht gerade positiv entwickelt: Vor allem die Alkohol-Problematik mit Blick auf Jugendliche prägte das eigentlich so engagiert vorbereitete närrische Treiben. Sicherheitsfragen drängten sich auf, gerade auch Besucher mit Kindern machten zunehmend einen Bogen um den Fischbacher Zug. Andere finden die verschärften Vorgaben übertrieben, prognostizieren gar das Aus des traditionsreichen Zugs.

Die Regeln sind klar formuliert:Es gilt im gesamten Bereich des Umzuges, auch im Bereich der Zugaufstellung, in und außerhalb der Gemeindehalle und im Vereinsheim des FCV absolutes Glas- und Dosenverbot. ...

Lesezeit für diesen Artikel (534 Wörter): 2 Minuten, 19 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.