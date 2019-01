Auch die Feuerwehr spürt den Klimawandel: Bei den unwetterbedingten Einsätzen der Birkenfelder Stützpunktwehr gab es 2018 einen sprunghaften Anstieg der Zahlen. Während sie 2017 deswegen aus solchen Anlässen zwölfmal ausrücken musste, war sie im abgelaufenen Jahr 59-mal gefordert. In der gesamten Verbandsgemeinde Birkenfeld waren 158 Unwettereinsätze nötig. 13-mal (2017: achtmal) musste die Wehr zu Verkehrsunfällen ausrücken. Dabei gab es nicht nur in der Quantität einen Zuwachs, sondern auch die Heftigkeit und Dramatik der Unfälle nahmen deutlich zu, hieß es in der Jahresdienstversammlung. Das habe zwangsläufig auch zu einer höheren psychischen Belastung geführt, während die stundenlangen unwetterbedingten Ein- sätze die Männer und Frauen an ihre physischen Grenzen brachten.

Insgesamt wurden sie bis Anfang Dezember 158-mal (2017: 112-mal) gerufen. Das ergibt im Durchschnitt mehr als drei Einsätze pro Woche. Brandalarm wurde 19-mal gegeben (2017: 15-mal). Im neuen Jahr können ...

Lesezeit für diesen Artikel (377 Wörter): 1 Minute, 38 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.