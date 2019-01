Nachdem es rund um die außerordentliche Jahreshauptversammlung der IKG einige Unruhe in der größten Karnevalgesellschaft zwischen Saar und Rhein gegeben hatte, konnten die Verantwortlichen die Situation nun bereinigen. „Besonders freut uns, dass wir nach einer Besprechung zwischen Vorstandsmitgliedern und den Schaumakern deren Auftritte an den beiden Prunksitzungen der IKG am 16. Februar und 2. März in der Heidensteilhalle verkünden können“, berichtet der IKG-Vorsitzende Daniel Marx. „Es wird einen Auftritt in gewohnter Manier geben, der an die Erfolge der vergangenen Jahre anknüpfen wird. So ist ein ,Best of' in Arbeit mit den stärksten Nummern der vergangenen 20 Jahre, aber auch mit aktuellen Titeln“, macht Marx Appetit auf die anstehenden Höhepunkte der IKG.

Darüber hinaus sei auch in allen anderen Bereichen „für ein rundes und hochwertiges Programm“ gesorgt: Neben den IKG-Evergreens Michael Thiel, Daniel Marx und Malin Risch, die mit ihren 15 Jahren ...

Lesezeit für diesen Artikel (376 Wörter): 1 Minute, 38 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.