2019 wird der Sportclub Birkenfeld (SCB) 100 Jahre alt: Im Zuge dieses Jubiläums hat der Verein einen Kalender veröffentlicht, dessen Motive unter anderem diverse Mannschaftsfotos von der Gründerzeit 1919 bis zur Gegenwart enthält. Hinzu kommen Impressionen von denkwürdigen Ereignissen in der Klubgeschichte.

So wird im Monat August an die Einweihung des Stadions „Am Berg“ 1986 erinnert, als die damals in der Oberliga kickende erste Mannschaft vor 8000 Zuschauern ein Freundschaftsspiel gegen Werder ...