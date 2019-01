Rosenmontagszug in Idar-Oberstein: Vorbereitungen sind angelaufen

Kaum ist die Weihnachtszeit vorbei und der Jahreswechsel überstanden, schon stehen die Narren im Kreis Birkenfeld in den Startlöchern und freuen sich auf eine lange Kampagne. Auch die Interessengemeinschaft Rosenmontagzug Idar-Oberstein trifft bereits Vorbereitungen für den Umzug am Montag, 4. März.

Fast 1000 Akteure waren beim Zug im vergangenen Jahr dabei. Diese Zahl soll auch 2019 erreicht werden.

Foto: Hosser (Archiv)

Der Erfolg des vergangenen Jahres motiviert. 50 Positionen mit rund 1000 aktiven Akteuren: Das konnte sich zum 25-jährigen Bestehen der IG Romozug im Jahr 2018 sehen lassen. Größte Einzelgruppen waren der Turnverein Oberstein, das Roarer Fußvolk (75 Teilnehmer gingen als besonders farbenfrohe und originelle Monster) und der TuS Tiefenstein.

Der Zug wird sich wie die Jahre zuvor in Oberstein unterhalb der Felsenkirche aufstellen. Der Weg führt dann durch die Obersteiner Fußgängerzone Richtung Idar vorbei am Hallenbad, dem deutschen Edelsteinmuseum bis hin zum Idarer Marktplatz, wo sich der Zug auflösen wird und individuell weitergefeiert wird.

Damit den Zuschauern ein interessanter, bunter und unterhaltsamer Umzug präsentiert werden kann, braucht es Motivwagen und Fußgruppen sowie Tanz- und Musikgruppen, die den närrischen Lindwurm gestalten und begleiten. Am Montag, 28. Januar, gibt es die Möglichkeit für die teilnehmenden Gruppen, sich anzumelden. Dann findet die erste Zusammenkunft mit den Zugteilnehmern um 20 Uhr im IKG-Vereinsheim auf der oberen Lay im Stadtteil Idar statt. Anmeldeformulare und die notwendigen Hinweise gibt es an diesem Abend ebenfalls.

Eine weitere Möglichkeit, sich für den Zug anzumelden, ist am 4. Februar ebenfalls im IKG-Vereinsheim. Eine Woche vor Rosenmontag findet dann die große Abschlusssitzung mit Ausgabe aller Zugunterlagen statt. Die IG bittet darum, dass an diesem Abend von jeder Gruppe ein Vertreter teilnimmt. Termin hierfür ist der 25. Februar im IKG-Vereinsheim.

So ein Umzug kostet natürlich Geld, daher wird es auch in diesem Jahr wieder den Rosenmontagspin zum Preis von 1,50 Euro geben. Die IG würde sich freuen, wenn möglichst viele Anstecker verkauft werden. Wer einen Getränkestand auf den Plätzen und Straßen der Zugstrecke betreiben möchte, kann sich ebenso an die IG wenden. Die Standbetreiber sollten sich umgehend mit der IG Romozug in Verbindung setzen.