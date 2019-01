Die Ausrichtung des Regionalentscheids des bundesweiten Wettbewerbs „Jugend musiziert“ gehörte zu den Herzensangelegenheiten der am 9. Dezember vergangenen Jahres verstorbenen Musikerin, Pädagogin und Lokalpolitikerin Elisabeth Jost. In den vergangenen Jahren bildete sie zusammen mit Anneliese Hanstein, der stellvertretenden Leiterin der Kreismusikschule Birkenfeld, und Jürgen Huppert aus Bad Kreuznach, der Klavier und Orgel an der Kreismusikschule Kirn-Meisenheim-Bad Sobernheim unterrichtet, den Regionalausschuss des Wettbewerbs. Beide kündigten an, den Wettbewerb auf regionaler Ebene mit der Unterstützung der Stadt Idar-Oberstein wie bisher weiter zu organisieren.

Erstmals fand der Vorentscheid zum größten und traditionsreichsten deutschen musikalischen Nachwuchswettbewerb im Jahr 2002 in Idar-Oberstein statt. Bis dahin wurde er unter der Regie der Kreismusikschule Kirn-Meisenheim-Bad Sobernheim in Kirn ...

Lesezeit für diesen Artikel (414 Wörter): 1 Minute, 48 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.