Nach dem versuchten Raubüberfall auf ein Schmuckgeschäft im Bereich des Edelsteinmuseums sucht die Polizei weitere Zeugen. Vier Männer hatten am Donnerstagmorgen gegen 8.40 Uhr besagten Juwelier überfallen, anschließend flüchteten die maskierten Männer. Sowohl der 72-jährige Inhaber als auch seine 70-jährige Frau wurden bei dem Überfall verletzt.

Der Mann wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Er befindet sich noch in stationärer Behandlung, ist aber nicht lebensgefährlich verletzt. Die Polizei hatte im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung, an der ...