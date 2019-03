Passantin in Birkenfeld durch Luftgewehrkugel verletzt: Unbekannter Schütze floh

Birkenfeld

Leicht verletzt wurde eine 17-Jährige durch einen Schuss aus einem Luftgewehr am Donnerstag in Birkenfeld. Die Geschädigte war zwischen 19.10 und 19.15 Uhr in Begleitung zweier Frauen auf der Straße „Am Talweiher“ in Richtung Bahnhofstraße unterwegs.