Das war dann wohl doch eine zu optimistische Aussage: Im Oktober des vergangenen Jahres hatte Sascha Spindler, Vorstand der Obersteiner Konsumgut eG, ohne Wenn und Aber verkündet, am 6. April werde der neue Laden für Tisch- und Kochkultur in der Immobilie (ehemals Weltbild) am Christuskirchplatz in der Obersteiner Fußgängerzone eröffnet. Im August war der notarielle Kaufvertrag für das Gebäude unterzeichnet worden. Und nun steht fest: Es wird wohl Herbst, bis der Laden eröffnet.

Auf NZ-Nachfrage betonte Spindler nun leicht zerknirscht, dass der ganze „Papierkram“ viel mehr Zeit in Anspruch genommen habe, als man im Herbst 2018 vermutet hatte: So ging der nötige Grundbucheintrag ...

Lesezeit für diesen Artikel (284 Wörter): 1 Minute, 14 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.