Neues Marteloskop in Stipshausen soll den Waldbau näherbringen

Im Wald bei Stipshausen steht das erste Marteloskop in Rheinland-Pfalz. Martelowas? Das fragten sich nicht nur die wenigen nichtforstlichen Gäste bei der Einweihung der exakt ein Hektar großen Waldübungs- und Beobachtungsfläche im Viergemeindewald. Es handelt sich um eine Art Simulator für die Waldwirtschaft, ist aber auch gedacht als Trainingsfläche für Naturschützer und für die Natur- und Umweltbildung. Dargestellt wird die Entwicklung des Waldes und das Zusammenspiel von Ökologie und Ökonomie im Forst.

Manfred Witz ist einer von nur zwei Waldbautrainern bei Landesforsten Rheinland-Pfalz. Der Stipshausener war an Konzeption und Bau des Marteloskops maßgeblich beteiligt und betreut nun die Waldübungs- und Beobachtungsfläche im Viergemeindewald. Foto: Stefan Conradt

Lange habe man gesucht, um eine geeignete Fläche im Land zu finden, berichtete Georg Wilhelm, Leiter der Abteilung Waldarbeit bei Landesforsten, in der Nähe von Stipshausen sei man endlich fündig geworden: Das Areal sei relativ ebenerdig, leicht zugänglich, liege „mitten im Land und dort, wo Rheinland-Pfalz am höchsten ist“. Weiterer Vorteil: Waldbautrainer Manfred Witz, der maßgeblich an der Konzeption des Marteloskops beteiligt war und die Einrichtung nun auch nutzen wird, wohnt fast in Steinwurfweite in Stipshausen.

Dr. Jens Jacob, Leiter von Landesforsten Rheinland-Pfalz, ist in Horbruch aufgewachsen. Foto: Stefan Conradt

Einziges Hindernis: Die Fläche liegt nicht im Staatswald, sondern im Viergemeindewald – der gehört den Ortsgemeinden Rhaunen, Stipshausen, Sulzbach und Bollenbach. Das vermeintliche Hindernis war aber gar keines, wie Georg Dräger, Rhaunens VG-Bürgermeister und Geschäftsführer der Eigentümergemeinschaft, betonte: „Es fiel uns nicht schwer, die Fläche zur Verfügung zu stellen.“

Auf exakt einem Hektar – wie bei allen mehr als 50 Marteloskopen, die mittlerweile in ganz Europa entstanden sind – befinden sich 394 Bäume, alle durchnummeriert, hunsrücktypisch größtenteils Buchen (61 Prozent), ansonsten viele Eichen und eine einzige Fichte. Die Bäume befinden sich größtenteils in der Reifephase mit einer Altersspanne zwischen 80 bis knapp über 200 Jahren. Erfasst wurden unter anderem Höhe, Brusthöhendurchmesser, Holzvolumen sowie die wichtigsten ökologischen wie ökonomischen Wertmerkmale – etwa wertvolle Habitate.

Mit dem Tablet durch den Wald

Bei der Kartierung, der akribischen Untersuchung eines jeden Baumes und seiner ökologischen und ökonomischen Bewertung, sowie bei der anschließenden Programmierung einer Trainingssoftware halfen Mitarbeiter vom European Forest Institut (EFI) und von der Universität Nancy. Unter anderem wurde dabei ein Baumhabitat-Katalog erstellt. Durch die Beobachtung von Veränderungen könne hier über die Jahre ein wertvoller Beitrag zur Biodiversitätsstrategie erbracht werden.

Andreas Schuck vom EFI sieht das Areal unweit des Stipshausener Sportplatzes als einen „Ort des Lernens und des Verstehens“, denn es gehe auch um das ewige Konfliktfeld Naturschutz und Waldnutzung. Das Marteloskop ist sowohl als Trainingsfläche für angehende Förster gedacht wie auch als Fortbildungsmöglichkeit für Naturschützer: „Die zwei Seiten können sich hier besser kennen lernen und gemeinsam an der gleichen Thematik arbeiten“, sagt Schuck. Auch Kinder und Jugendliche etwa aus Schulen und Kindergärten, aber auch Hochschulen können das Angebot von Landesforsten nutzen.

Praktisch sieht das dann so aus, wie Waldbau-Trainer Manfred Witz erläuterte: Zum einen trainieren er und sein Kollege (es gibt nur zwei solcher Trainer im ganzen Land) angehende Förster, aber auch zum Beispiel Forsteinrichter und anderer am Waldbau Interessierte in unregelmäßigen Abständen am Marteloskop. Interessierte Gruppen etwa aus Schulen und Kindergärten können sich zwecks Terminabsprache an ihn oder das Forstamt Idarwald wenden. Im Wald gibt es dann für jeden ein Tablet, auf dem jeder noch so kleine Baum im Areal als Kreis markiert ist – je dicker der Kreis desto wichtiger der Baum, grüne Kreise bezeichnen den ökonomischen, rote den ökologischen Wert. Mit den Tablets müssen dann bestimmte Aufgaben bewältigt werden: Zum Beispiel gilt es, besonders wertvolle Bäume – ökologisch wie ökonomisch – auf der Fläche zu finden oder besondere Habitate etwa für Fledermäuse oder andere seltene Tiere.

Touristischer Nutzen erwünscht

Stipshausens Ortsbürgermeister Frank Marx und Landrat Matthias Schneider erhoffen sich vom Marteloskop auch einen touristischen Nutzen für die Nationalparkregion. Marx hätte gern eine Beschilderung, Schneider eine App mit QR-Code, mit denen Besuchern der Sinn der Einrichtung nahegebracht werden kann. Schließlich seien auch viele Bürger am Waldbau und an der Waldökologie interessiert. Das sei in einer weiteren Ausbaustufe sicher möglich, sicherte Andreas Schuck vom EFI zu. Eine Broschüre sei in Vorbereitung.

Übrigens: Nicht nur Waldbautrainer Manfred Witz, sondern auch Dr. Jens Jacob, Leiter von Landesforsten Rheinland-Pfalz, hatte bei der Einweihung des Marteloskops ein Heimspiel: Jacob, der den verhinderten Staatssekretär Thomas Griese vertrat, wuchs auf der anderen Seite des Idarkopfs, in Horbruch, als Sohn des dortigen Revierförsters auf.

Von unserem Redaktionsleiter Stefan Conradt

Interessenten am Marteloskop melden sich bei Waldbautrainer Manfred Witz, Tel. 06544/991.496 , oder beim Forstamt Idarwald in Rhaunen, Tel. 06544/99 11.270