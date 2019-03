Narren wollen dem Wetter trotzen: Umzüge sollen wie geplant starten

Nach derzeitigem Stand werden die Rosenmontagsumzüge im Kreis Birkenfeld stattfinden. Die Veranstalter wollen sich von Sturm und Regen die Stimmung nicht vermiesen lassen.

In Birkenfeld ist die Entscheidung gefallen. Dort wird nach Auskunft des Veranstaltungskomitees der Rosenmontagsumzug wie geplant um 14.11 Uhr in der Achtstraße gestartet. Auch in Baumholder wollen die Narren sich vom ...