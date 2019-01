Idar-Oberstein

Leicht Verletzungen erlitten zwei Personen bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag auf der B 41. Eine 20-jährige Autofahrerin hatte laut Polizei auf der Naheüberbauung in Fahrtrichtung Kirn eine rote Ampel an der Kreuzung Wilhelmstraße missachtet und war mit dem Wagen eines vorfahrtsberechtigten 48-Jährigen kollidiert, der nach links Richtung Birkenfeld abbiegen wollte.

Beide Fahrer wurden leicht verletzt und mussten ins Klinikum Idar-Oberstein gebracht werden. An den Autos entstand Totalschaden. Während der Bergung der beiden Wracks war die B 41 für 15 Minuten gesperrt.