Der Startschuss für die Fastnachtsumzüge in der Stadt fiel pünktlich am Samstag um 15.11 Uhr in Hammerstein. Neun fantasievoll gekleidete Fußgruppen und ein Festwagen nahmen den Weg auf ins benachbarte Enzweiler und sorgten vor allem vor dem Hammersteiner Gemeinschaftshaus für gehörigen närrischen Trubel, ehe es dann am Zielort noch einmal gehörig rund ging. Die Narren ließen sich von dem bedeckten Himmel nicht beirren, sondern sorgten unter unermüdlichen Helaurufen für reichlich Frohsinn, dem auch mit dem einem oder anderen Schnäpschen oder Bierchen kräftig nachgeholfen wurde.

Ob nun die Ex-„Pfundemariechen“ als Umzugszwerge mit einem kessen Schzneewittchen glänzten oder sich die TeTuTeNiTu (Turnerinnen und Nichtturnerinnen als Popcornschönheiten , eine Enzweiler Gruppe als Tiefseetaucher, die Aktiven der TSG ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.