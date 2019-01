Die nachschulische Betreuung im Baumholderer Jugendzentrum wird ab dem kommenden Schuljahr in modifizierter Form angeboten. Das hat der Schulträgerausschuss der VG in einer nicht öffentlichen Sitzung einstimmig beschlossen. Unter anderem wird der zu zahlende Beitrag pro Kind und Monat halbiert und beträgt nun wie in Heimbach nur noch 35 Euro. Damit will man das Angebot wieder stärken und jenen Eltern entgegenkommen, die ihr Kind nicht verbindlich in der Ganztagsschule anmelden, sondern eine flexiblere Betreuung wollen. Das Thema hatte bereits im Vorfeld für Diskussionen gesorgt (die NZ berichtete).

Eine weitere Neuerung ist, dass die Beiträge künftig staffelbar sind, das heißt, wer weniger Zeit in Anspruch nimmt, zahlt auch weniger – das gilt auch für das Angebot im Heimbach. ...

Lesezeit für diesen Artikel (513 Wörter): 2 Minuten, 13 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.