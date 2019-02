Der erneute Diebstahl von rund 40 E-Bikes (wir berichteten) ist für Zweirad Heinen ein herber Rückschlag, wie Inhaber Walter Heinen auf NZ-Nachfrage bestätigt. „Vor allem, weil einige Räder ausverkauft und deshalb nicht mehr nachbestellbar sind“, erklärt er. Manche E-Bikes seien schon für Kunden vorgemerkt gewesen. „Andere Fabrikate haben wir nachbestellt, weil sie beim Einbruch in Dezember schon gestohlen worden waren – jetzt sind sie wieder weg.“ Rund 90 Prozent der Räder, die über die Theke gehen, seien E-Bikes.

Walter Heinen berichtet, dass die Täter über ein Fenster an der Rückseite des Gebäudes in den Verkaufsraum eingedrungen seien. „Aber niemand hat etwas gesehen. Viele umliegende Häuser stehen leer, in ...