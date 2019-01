Morbach: Maskierter scheitert bei Überfall auf Ladengeschäft

Morbach

Einen versuchten Raub meldet die Polizei in Morbach. Danach versuchte am Mittwoch kurz vor 18 Uhr in der Birkenfelder Straße ein unbekannter männlicher Täter, ein Ladengeschäft auszurauben. Laut Zeugenaussage betrat der mutmaßliche Täter die Verkaufsräume in der Morbacher Innenstadt und teilte der anwesenden Verkäuferin mit, dass es sich um einen Überfall handele. Die ebenfalls in dem Geschäft anwesende Geschäftsführerin eilte hinzu, woraufhin der Täter in unbekannte Richtung flüchtete.