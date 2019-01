Es gibt Veranstaltungen, die nachklingen: Dazu gehört auch das dritte offene Adventssingen auf der Karl-May-Freilichtbühne Mörschied. Gänsehautfeeling war Mitte Dezember angesagt: Etwa 1100 Menschen waren dabei, freut sich rückblickend Jürgen Römer vom Organisationsteam. Nach einer in Veitsrodt startenden Wanderung am Nachmittag nahmen bereits 180 Interessierte teil. Beim gemeinsamen Singen im Rahmen des Weihnachtsmarktes der Gemeinde in der Westernstadt – auch Antje Lezius (MdB) und Hans Jürgen Noss (MdL) waren dabei – wurden dieses Mal Spenden für die Arbeitsgemeinschaft Kind für Kinder aus Kirschweiler und für die Stefan-Morsch-Stiftung Birkenfeld gesammelt. Die Spendenübergabe ist für den 19. Januar, 11 Uhr, auf der Freilichtbühne geplant: 4000 Euro kamen 2017 zusammen: Nach jetzigen Schätzungen könnte die Summe nun bei rund 7000 Euro liegen.

Jürgen Römer und Uwe Diehl, zwei Mitorganisatoren, betonen: „Immer mehr wollen mithelfen, sich einbringen, um unsere Veranstaltung noch attraktiver zu machen. Miteinander sind wir stark: für die gute Sache, ganz ...

Lesezeit für diesen Artikel (308 Wörter): 1 Minute, 20 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.