Wer mit dem Namen Lukas Baeskow noch den „süßen kleinen Zauberer“ verbindet, der vor zehn Jahren auf zahlreichen Veranstaltungen in und um Idar-Oberstein aufgetreten ist, der dürfte sich verwundert die Augen gerieben haben: Bei den beiden Showabenden „Vom Breitenweg zum Broadway“ am Dienstag im IKG-Vereinsheim auf der Lay und am Mittwoch im Nebenraum der Stadenhalle – beide Spielorte waren ausverkauft – präsentierte sich ein ausgewachsener Schauspieler und stimmsicherer Sänger. Und auch der Zauberer von einst taucht immer wieder kurz auf ...

Auf der Bühne ist der 21-Jährige voll in seinem Element: Lukas Baeskow nutzte seinen Heimaturlaub, um Freunden und Unterstützern Kostproben seines mittlerweile in harter Arbeit erworbenen Schauspiel- und Gesangskönnens ... Auf der Bühne ist der 21-Jährige voll in seinem Element: Lukas Baeskow nutzte seinen Heimaturlaub, um Freunden und Unterstützern Kostproben seines mittlerweile in harter Arbeit erworbenen Schauspiel- und Gesangskönnens ...

Lesezeit für diesen Artikel (646 Wörter): 2 Minuten, 48 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.