Dass ein Bürgermeister bei einer Einwohnerversammlung das letzte Wort hat, ist die normalste Sache der Welt, dass er danach aber zum Teil als Anerkennung für die von ihm übernommene Aufgabe stehenden Applaus der Anwesenden erhält, mitnichten. So ist es aber nun in Leisel geschehen, wo Wolfgang Schüßler im Sommer nach zehn Jahren im Amt seinen Posten räumen wird.

In Anlehnung an Angela Merkel und deren letzter Rede als CDU-Parteivorsitzende betonte Schüßler in der gut gefüllten Vereinshalle: „Es war mir zu 90 Prozent eine Freude und zu 100 Prozent ...