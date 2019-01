Kinder aus Suchtfamilien sind die größte bekannte Risikogruppe für eine eigene Suchterkrankung und lebenslang hoch gefährdet für psychische Krankheiten und soziale Störungen. Der aktuelle DAK-Kinderreport rechnet für diese Kinder mit um 32 Prozent erhöhten Gesundheitskosten, internationale Studien sogar in der lebenslangen Perspektive mit Kosten in Milliardenhöhe. Das Leid der Kinder ist aber mit Geld nicht zu ermessen.

Dort setzen Projekte an, die auch in Idar-Oberstein ihren Platz haben. Federführend in diesem Kontext ist die Geschäftsstelle Idar-Oberstein des Caritasverbandes Rhein-Hunsrück-Nahe mit ihrem präventiven Gruppenangebot „Kids & Co.“, das ...