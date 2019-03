Die dritte Ausgabe des Fischfestivals Saar-Hunsrück findet vom 12. bis zum 19. April statt. In heimischen Flüssen, Seen und Fischzuchten kann man eine große Vielfalt an delikaten Speisefischen entdecken. In der Region finden Forellen, Hechte und Zander mit klarer Luft und sauberem Wasser beste Voraussetzungen. Das im Jahr 2017 mit großem Erfolg gestartete Fischfestival möchte die besondere Qualität des regional und nachhaltig produzierten Fischs bekannter machen und die Gäste mit seinem außergewöhnlichen Geschmack begeistern.

18 Restaurants aus der Premium-Wanderregion Saar-Hunsrück nehmen an der Aktion teil und bieten bis Karfreitag leckere Fischkreationen an. Ergänzt werden die Angebote auf den Speisekarten durch ein interessantes Rahmenprogramm mit ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

E-Paper + Rhein-Zeitung.de 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.