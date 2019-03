Unbekannte brechen in den dunklen Wintermonaten in ein Einfamilienhaus in Weiersbach ein und entwenden dort unter anderem Schmuck; in Buhlenberg bricht während des Fastnachtszugs eine Schlägerei aus, und als ein Polizist eingreift, wird dieser selbst verletzt; in Birkenfeld zerstören Steinewerfer um die Weihnachtszeit die Fenster der Friedhofshalle – das waren drei von insgesamt 891 bekannt gewordenen Straftaten, die sich im vorigen Jahr im Dienstbezirk der Polizei Birkenfeld ereignet haben. Das sagt die jetzt vorgestellte Kriminalitätsbilanz 2018 aus.

Statistisch gesehen hat sich damit in der Verbandsgemeinde das Risiko für die Bürger verringert, Opfer eines kriminellen Delikts zu werden. Denn im Vergleich zu 2017 (989 Straftaten) ist 2018 die ...

Lesezeit für diesen Artikel (789 Wörter): 3 Minuten, 25 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

E-Paper + Rhein-Zeitung.de 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.