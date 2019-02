Der Kreistag hat auf Antrag der SPD-Fraktion eine Resolution zum Kerosinablass in Rheinland-Pfalz verabschiedet. Darin heißt es: „Aus Sicht des Kreistags hat die Bevölkerung ein Recht darauf, über entsprechende Ereignisse zeitnah informiert zu werden und technische Lösungen einzufordern, um mittel- bis langfristig den Kerosinablass möglichst vermeidbar zu machen.“ In Rheinland-Pfalz wird im bundesweiten Vergleich offenbar am meisten Flugbenzin abgelassen, vor allem über weniger dicht besiedeltem Gebiet wie der Eifel, dem Hunsrück und dem Pfälzer Wald. So hatten vor dem Birkenfelder Kreistag bereits die Gremien in Bitburg-Prüm und Kaiserslautern ähnliche Protestnoten formuliert.

Ganz verhindern lässt sich das Fuel-Dumping wohl nicht, es ist ohnehin nur in Notsituationen erlaubt, etwa wenn eine gerade gestartete Maschine notlanden muss – das geht nicht mit vollen Tanks. ...

Lesezeit für diesen Artikel (394 Wörter): 1 Minute, 42 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.