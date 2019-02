„Ob Sonne, Regenbogen, Schnee, Gewitterwolken oder auch Regen – die Daaler Fastnacht ist ein Segen“, hatte die IG Daaler Fastnachtszug im vergangenen Jahr als Motto ausgegeben. Und indirekt hat das auch in diesem Jahr Gültigkeit: Die Daaler empfinden ihren Zug tatsächlich als klein, aber fein – und als Segen, der nicht wegzudenken ist. Am Fastnachtssonntag, 3. März, treffen sich die Narren um 13.11 Uhr in Mittelbollenbach in der Schulstraße zur Zugaufstellung. Etwa 200 Aktive marschieren danach in 15 Gruppen bis nach Kirchenbollenbach an die Sporthalle. Drei Musikvereine aus Sien, Tiefenstein und Oberreidenbach sorgen für Stimmungsmusik. Beim Zugstart ist für kleine Speisen und Getränke an Ständen gesorgt. Zum Zugfinale übernimmt der BSV die Kinderbelustigung mit einem Zauberer. Auch dort können sich die Fastnachter stärken. Weder Alkoholprobleme noch Randale, stattdessen friedliche Stimmung und ausgelassenes Feiern: Die Daaler mögen ihren Zug. Eine Terminverschiebung von Sonntag auf Montag oder Dienstag war trotz der starken Zugkonkurrenz in Fischbach nie ein Thema, berichten die Mitorganisatoren Hans-Georg Weber und Michael Grun. Auch die Zahl der Zugteilnehmer sei seit Jahren stabil.

Ein Rückblick: Mit Unterstützung der Ortsbeiräte Mittel- und Kirchenbollenbach fand am 29. März 1985 in der Sporthalle die Gründungsversammlung des „Fastnachtszugs Bollenbachtal“ statt. Anwesend waren 68 Vertreter der Ortsvereine und ...

