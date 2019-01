Wie fast alle größeren Vereine ist auch die Idarer Karneval-Gesellschaft mit ihren mehr als 400 Mitgliedern gegen interne Streitigkeiten nicht gefeit. Erinnert sei etwa an den Zwist mit der einstigen IKG-Hauskapelle Bachwagge mit ihrem Austritt vor fünf Jahren oder an das spektakuläre Ausscheiden des damaligen Vorsitzenden Jupp Mähringer vor gut sieben Jahren, in dessen Folge die Karnevalisten einen kräftigen personellen Aderlass hinnehmen mussten. Auch derzeit scheint es in dem Verein wieder kräftig zu rumoren. Die Streitigkeiten haben sich an einer geplanten Satzungsänderung entzündet, über die sich einige Mitglieder im Vorfeld der Hauptversammlung nicht ausreichend informiert fühlten (wir berichteten).

Inzwischen ist das Klima im Verein offenbar dermaßen getrübt, dass sich nach Informationen unserer Zeitung wohl etliche bisherige Leistungsträger dauerhaft oder vorübergehend aus dem aktiven Vereinsleben zurückziehen wollen. Das betrifft ...

Lesezeit für diesen Artikel (299 Wörter): 1 Minute, 18 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.