Während es in der Naheregion in vielen Gemeinden Schwierigkeiten gibt, überhaupt einen Kandidaten zu finden, ist bei der bevorstehenden Ortsbürgermeisterdirektwahl in Brücken schon jetzt eine außergewöhnliche Konstellation so gut wie sicher: Dort wird am 26. Mai mit Marc Arend (Freie Liste Brücken, FLB), Günter Heß (CDU) und dem Einzelbewerber Karsten Schultheiß ein Trio antreten. Der Gewinner wird Nachfolger von Karl-Otto Engel, der nach einer 45-jährigen Amtszeit sein Spitzenamt im mit 1200 Einwohnern drittgrößten Ort der VG Birkenfeld abgibt.

Schultheiß hatte. wie in der NZ bereits berichtet – in Zusammenhang mit der Aufstellung der SPD-Liste für den VG-Rat seine Ambitionen zu Beginn der Woche als Erster öffentlich gemacht. Er ...

Lesezeit für diesen Artikel (920 Wörter): 4 Minuten, 00 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Artikel zum Thema Mehr zum Thema Axel Munsteiner zur Direktwahl in Brücken

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.