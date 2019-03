Die Holzvermarktungsorganisation Rheinland-Pfalz Südwest hat sich in Morbach gegründet. Rund 250.000 Festmeter Holz werden von dort aus in Zukunft vermarktet. Zu den beteiligten Gebietskörperschaften in dieser neuen Organisation zählen auch die Verbandsgemeinden Birkenfeld und Baumholder. Die für den Start der neuen regionalen Holzvermarktungs-GmbH notwendige notarielle Urkunde haben vor wenigen Tagen unter anderem die Bürgermeister und Beigeordneten Andreas Hackethal (Morbach), Bernhard Alscher (Birkenfeld), Bernd Alsfasser (Baumholder), Burkhard Graul (Thalfang), Leo Wächter (Bernkastel-Kues) und Marcus Heintel (Traben-Trarbach) im Morbacher Rathaus unterschrieben.

Beteiligt waren auch Bürgermeister von Verbandsgemeinden aus dem Landkreis Trier-Saarburg und der Bürgermeister der Stadt Wittlich, Joachim Rodenkirch. Die Holzvermarktungs-GmbH nimmt am 1. April ihre Arbeit offiziell auf. Sie wird ...

Lesezeit für diesen Artikel (467 Wörter): 2 Minuten, 01 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

E-Paper + Rhein-Zeitung.de 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.