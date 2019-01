Der Landwirt und Neu-Hühnerzüchter Ingmar Jaschok aus Hußweiler hat den Golden Blogger Award gewonnen. Unter dem Pseudonym „Hofhuhn“ schreibt der 28-Jährige seit vielen Jahren in seinem Blog – das ist eine Art digitales Tagebuch im Internet – über den Alltag auf einem Ökobauernhof. Er philosophiert dabei aber auch über Gott und die Welt und vor allem über artgerechte Tierhaltung und die Stellung des Landwirts in der modernen Gesellschaft.

Beim alljährlich in Berlin verliehenen Social-Media-Preis „Blogger des Jahres“ landete Jaschok am Montagabend in der Kategorie „Bester Heimatblog“ ganz oben auf dem Treppchen. Weil ihm Facebook-Diskussionen irgendwann zu blöd wurden, ...