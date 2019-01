Wie alt die Mühle im Herzen der kleinen Ortsgemeinde Asbach ist, weiß keiner so ganz genau. Da muss sogar Ortsbürgermeister Horst Haffa passen. Dennoch ist das unter Denkmalschutz stehende historische Gebäude mit seinem Glockenturm so etwas wie das Wahrzeichen des Dorfes. Nicht umsonst ist es sogar im Ortswappen verankert. Doch das markante Ensemble ist in die Jahre gekommen und soll nun renoviert werden. Die Weichen sind gestellt.

Der beeindruckende Glockenturm stammt laut der „Liste der Kulturdenkmäler in Rheinland-Pfalz“ auf einem Fachwerkbau und stammt von 1867. In dem Gebäude befinden sich eine Mahlmühle, eine Saatputzmaschine und eine Obstkelter. ...

