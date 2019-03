Der US-amerikanische Militärjeep springt einem förmlich entgegen, über ihm prangt in großen Lettern das Wort „Crash“ – ein Zusammenstoß mit der virtuellen Welt. Das Bild, das den ganzen Monitor ausfüllt, zieht einen geradezu hinein in den Raum, in dem die Aufnahme entstanden ist: das Obergeschoss des Kulturzentrums Goldener Engel. Seit Kurzem hat das im September eröffnete Regionalmuseum einen eigenen Internetauftritt, mit dem es sich in all seinen Facetten präsentiert. Die Seite kann sich sehen lassen: modern, nutzerfreundlich und ungemein informativ, also beste Werbung für die Stadt.

„Seit November 2018 war man mit der Erstellung der Internetseite beschäftigt, freigeschaltet wurde sie etwa vor fünf Wochen“, berichtet die Museumsleiterin Ingrid Schwerdtner. „Sie ist auf Initiative der Stadt und ...

Lesezeit für diesen Artikel (434 Wörter): 1 Minute, 53 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.