Dem Hexenrock-Team ist es abermals gelungen ist, einen renommierten und deutschlandweit bekannten Künstler in die 680-Seelen-Gemeinde zu locken. In der Nacht zum 1. Mai ist Joris zu Gast, einen der aktuell bekanntesten und beliebtesten deutschsprachigen Sänger und Songwriter.

In der jüngeren Vergangenheit der Veranstaltung gab sich mit Revolverheld, Jennifer Rostock, Max Giesinger, Culcha Candela und Johannes Oerding das Who is Who der deutschen Pop- und Rockszene in Hettenrodt ...