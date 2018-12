Im 420-Einwohner-Ort Gimbweiler wird nächstes Jahr nicht nur – wie in der Nahe-Zeitung mehrfach berichtet – das kreisweit erste Nahwärmenetz für ein gesamtes Dorf entstehen, sondern im Zusammenhang mit diesem insgesamt 5,2 Millionen Euro teuren und von Bund und Land üppig bezuschussten Modellprojekt nimmt die Kommune auch in anderer Hinsicht eine Vorreiterrolle ein. Das macht sich schon jetzt in Gestalt eines kleinen, weißen Gefährts bemerkbar. Es heißt Gimbi-E und ist das erste Elektroauto im Kreis, das sich eine einzelne Ortsgemeinde gekauft hat, um ihren Bürgern mehr Mobilität zu garantieren.

„Die Idee, uns selbst ein Elektrobürgerauto anzuschaffen, gab es schon lange. Wir sind jetzt natürlich sehr froh, dass wir sie dank der Förderung wegen des Nahwärmenetzprojektes auch in die Tat ...

Lesezeit für diesen Artikel (874 Wörter): 3 Minuten, 48 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.