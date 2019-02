Hinter der Firma Gebrüder Schmidt KG liegt ein schwieriges Jahr – es war ausgerechnet das Jubiläumsjahr, in dem das 200-jährige Bestehen gefeiert wurde. Die heutige GS Kunststofftechnik ist damit eines der ältesten Familienunternehmen in der Region. Probleme mit zwei Großaufträgen und der enorm gestiegene Einkaufspreis für Kunststoff in diesem Sommer sorgten für einen finanziellen Engpass. Eine von mehreren Maßnahmen zur Konsolidierung war eine Verschiebung der Auszahlung des Weihnachtsgeldes an die Belegschaft. Und das wiederum führte – just in der Zeit, als der Insolvenzantrag der benachbarten Wayand AG öffentlich wurde – zu unschönen Gerüchten.

„Uns geht es gut, die Auftragslage ist hervorragend“, sagen Geschäftsführer Andreas Weyand und Mehrheitseigentümerin Dorothee Schmidt. Nur wenige Wochen vor der groß angelegten Geburtstagsfeier in der Messe hatte sich verdichtet, ...

Lesezeit für diesen Artikel (466 Wörter): 2 Minuten, 01 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.