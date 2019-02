Im Kreis Birkenfeld soll eine Veranstaltungsreihe aufgebaut werden, die Galerien stärker in den Blickpunkt rückt. Die erste dieser „Nächte der Galerien“ ist durchgeplant und organisiert, im Mai werden an drei Ausstellungsplätzen in Birkenfeld, Idar-Oberstein und Hattgenstein Künstler ihre unterschiedlichen Arbeitsgebiete präsentieren. Das Besondere daran: Diese Veranstaltung ist auf drei Samstage verteilt, unter der Leitung von Schauspielerin, Regisseurin und Theaterpädagogin Kathy Becker wird eine Geschichte mit den Darstellungsformen Tanz, Theater und Musik erzählt, die am ersten Abend – am 4. Mai in der Galerie im Zauberwald in Hattgenstein – beginnt, am zweiten eine Woche später in Birkenfeld (Art Gallery 64) weitergeführt wird und am dritten Samstag, 18. Mai, schließlich im Chrom VI in Idar-Oberstein endet.

Mit drei relativ jungen Ausstellungsplätzen wird in diesem Jahr begonnen, weitere können sich in den nächsten Jahren anschließen, das Konzept kann beliebig erweitert werden. „Wir wollen damit mehr Leben in ...

