Zur ersten Horst-Eckel-Gala in der Morbacher Baldenauhalle werden prominente Personen aus Fußball, Politik und Kultur erwartet. Dabei steht der Fußballer aus der 1954er-Weltmeistermannschaft als Mensch im Vordergrund.

Fußballfreunde sollten sich den 18. Mai vormerken. Denn dann treffen sich im Festsaal der Morbacher Baldenauhalle bekannte Fußballer und ehemalige Nationalspieler in einer Anzahl, die es in weitem Umkreis so ...