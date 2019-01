Flucht endet in Sackgasse in Algenrodt: Mutmaßliches Einbrechertrio geschnappt

Auf frischer Tat ertappte eine Polizeistreife in der Nacht auf Samstag drei mutmaßliche Einbrecher, die versuchten, sich mit einer halsbrecherischen Flucht auf teils vereisten Straßen der Verhaftung zu entziehen. Vergeblich.



Foto: H.- C. Dittrich/Archiv – dpa

In der Nacht zum Samstag meldet ein Anwohner der Rhaunener Straße im Stadtteil Idar einen versuchten Einbruch in seine Firma. Die eingesetzte Streifenbesatzung bemerkte ein verdächtiges Fahrzeug in unmittelbarer Tatortnähe. Der Fahrer des Fahrzeuges versuchte, teilweise mit halsbrecherischer Fahrweise bei stellenweise spiegelglatter Fahrbahn sich und seine zwei Insassen einer Kontrolle zu entziehen.

Die Verfolgungsfahrt, welche von Idar-Oberstein über Niederbrombach, Nockenthal und Rötsweiler führte, endete schließlich in einer Sackgasse im Stadtteil Algenrodt. Auf der wilden Fahrt kam das flüchtende Fahrzeug mehrfach ins Schlingern und konnte von seinem Fahrzeugführer nur mit Glück auf der Straße gehalten werden, meldet die Polizei.

Die Insassen, drei einschlägig polizeibekannte Männer aus Idar-Oberstein im Alter von 20, 25 und 27 Jahren, wurden vorläufig festgenommen. Auf Grund der Spuren- und Ermittlungslage sind die Männer des versuchten Einbruchs in der Rhaunener Straße dringend tatverdächtigt. Vermutlich kann den Beschuldigten noch ein weiterer Einbruch aus der Nacht im Bereich "Im Haag" zugeordnet werden, so die Polizei weiter.

Den Fahrzeugführer erwartet zudem ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis. Im Verlauf des Samstagvormittags wird durch die Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach entschieden, ob die Männer einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden und dann gegebenfalls in Untersuchungshaft kommen.