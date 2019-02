„FCK Hautnah“ lautete das Motto am Sonntag im Mörschieder Bürgerhaus, wo eine Diskussions- und Fragerunde mit Autogrammstunde im Mittelpunkt standen. Fünf Spieler des 1. FC Kaiserslautern, darunter der aus Idar-Oberstein stammende Torwart Lennart Grill, der derzeit Nummer eins im Gehäuse der „Roten Teufel“ ist, standen dort Rede und Antwort. Rüdiger Petersen aus Monzingen hatte die Fäden der Veranstaltung geknüpft, und mit den Lauterer Halunken, dem FCK-Fanclub aus Mörschied, schnell einen Ausrichter gefunden. Vor einem Jahr etwa haben sich die Lauterer Halunken mit ihren 34 Mitgliedern um Martin Schelper und Florian Schwinn zusammengefunden. 15 Helfer waren bei der Veranstaltung in Mörschied am Sonntagnachmittag im Einsatz, um die Anhänger des Traditionsklubs aus der Pfalz mit Kuchen und Getränken zu versorgen.

Der Besuch des ersten Rückrundenspiels bei 1860 München war für sie der jüngste Höhepunkt, berichteten sie im NZ-Gespräch. Und schon jetzt freuen sie sich auf das Spiel bei Fortuna Köln, ...

Lesezeit für diesen Artikel (355 Wörter): 1 Minute, 32 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.