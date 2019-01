Knapp 9000 Euro haben die Sternsinger am Wochenende in der Pfarreiengemeinschaft Nahe-Heide-Westrich gesammelt. An drei Tagen wanderten fast 120 Kinder in 40 bis 50 Gruppen von Haustür zu Haustür, um ihre Lieder zu singen, Gedichte aufzusagen, den Bewohnern den Jahressegen zu bringen, Spenden zu sammeln – und natürlich auch so manche Süßigkeit. Das Geld geht in diesem Jahr vor allem an Kinder mit Behinderung in Peru.

Da hatten die Heiligen Drei Könige Kaspar, Melchior, Balthasar und ihr Sternträger wieder einiges zu tun. Mehr als 2000 Haushalte galt es am Wochenende in der PG Nahe-Heide-Westrich zu besuchen. ...

Lesezeit für diesen Artikel (424 Wörter): 1 Minute, 50 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.