Dank genügend Geld auf der hohen Kante gelingt es der Gemeinde Hoppstädten-Weiersbach auch in diesem Jahr, ihre laufenden Geschäfte inklusive großer Investitionen wie dem bevorstehenden Ausbau der Industriestraße oder den Restzahlungen für die nunmehr abgeschlossene Sanierung des Bahnhofs Neubrücke ohne Aufnahme neuer Kredite zu finanzieren. So jedenfalls sieht es der Haushaltsplan 2019 vor, den der Rat des 3400-Einwohner-Orts am Mittwochabend einstimmig verabschiedet hat. Um insgesamt 1,24 Millionen Euro werden die Ausgaben die Einnahmen übersteigen.

Dieses Defizit kann die Kommune aber aus eigener Kraft und ohne sich Geld von der Bank leihen zu müssen abdecken. Denn sie hat im Lauf der Jahre, unter anderem durch ...

Lesezeit für diesen Artikel (659 Wörter): 2 Minuten, 51 Sekunden

