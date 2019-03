Rainer Lauf bleibt Vorsitzender des Regionalbündnisses Soonwald-Nahe (SooNahe). Er wurde bei der Jahreshauptversammlung in der Bundenbacher Glückaufhalle in seinem Amt bestätigt. Die Wahlen ergaben nur wenige Änderungen. Für Luise von Racknitz und Rainer Scriba, die aus beruflichen Gründen ausgeschieden sind, rücken Laura Weber aus Monzingen (Winzerin und Landjugendvorstand) sowie Oliver Warth aus Birkenfeld (Fördergemeinschaft Einzelhandel, Freundeskreis Nationalpark) in den Vorstand nach. Statt Carmen Barth, die beruflich nun außerhalb der Region tätig ist, übernimmt Bernhard Frauenberger (Forstamtsleiter Soonwald) die Kassenprüfung.

Umrahmt war die harmonisch verlaufene Versammlung von einem kurzweiligen Begleitprogramm. Zunächst waren die Teilnehmer als Kelten, Ritter und Layenbrecher unterwegs mit Wanderführer Michael Brzoska, der zudem Bundenbachs Ortsbürgermeister ist. Er ...

Lesezeit für diesen Artikel (600 Wörter): 2 Minuten, 36 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

E-Paper + Rhein-Zeitung.de 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.