Die Grundlinien für die neuen Strukturen der katholischen Kirche im Bistum Trier sind gezogen, in einem Dreivierteljahr, am 1. Januar 2020, gehen die ersten der insgesamt 35 Großpfarreien an den Start, darunter auch die Pfarrei der Zukunft (PdZ) Idar-Oberstein. Viele Fragen sind noch offen, Gruppen im Bistum arbeiten derzeit Themen ab. Trotzdem – und sicher auch, weil man Anregungen der Basis einbauen will – gibt es seit Februar für Mitarbeiter und Mitglieder der diversen Gremien in Kirchengemeinden Informationsveranstaltungen, wie jene am Montag im katholischen Pfarrheim in Birkenfeld mit etwa 30 Zuhörern. Dort war die Stimmung angespannt, weil viele der Anwesenden es so empfinden, dass noch zu wenig darüber bekannt ist, wie diese „XXL-Pfarreien“ mit Leben gefüllt werden können. Mitarbeiter sind verunsichert und manchmal auch genervt: „Ich hänge in der Luft, das macht mich richtig ärgerlich. Ich weiß bis heute nicht, wie es weitergeht“, machte sich ein Mann Luft.

Eines weiß man jedenfalls schon: Clemens Kiefer, der Leiter des Dekanats Birkenfeld, wird aufhören. Er hat noch keine Ahnung, wann „ich meine Sachen packen muss“ und wo er hingehen wird, ...

Lesezeit für diesen Artikel (446 Wörter): 1 Minute, 56 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.