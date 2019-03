Diebe in Idar unterwegs: Polizei hofft auf Hinweise aus der bevölkerung

Idar

Idar-Oberstein. Diebe drangen am Sonntag in der Zeit zwischen 17 Uhr und 23 Uhr in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Krähenhübelstraße ein. Die Täter hebelten die Wohnungstür auf und durchsuchten Schubladen, Schränke und sonstige Behältnisse, verließen das Tatobjekt jedoch offenbar ohne Beute.