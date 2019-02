Die Sorgen zu Hause lassen konnte das Narrenvolk bei der Kappensitzung des SV Berschweiler. 120 Gäste wollten dabei sein und mit dem Narrenschiff „MS Berschwella“ in der närrischen Kappensitzung im voll besetzten Sportlerheim auf Kreuzfahrt gehen. Die große Narrenschar wurde von Lilli Hahn an Bord willkommen geheißen, und das Narrenschiff nahm auch schnell rasante Fahrt auf. Julian Jakoby gelang es immer wieder, zwischen den Beiträgen die Kreuzfahrtgäste zum Mitmachen zu animieren. Der Frauenfaschings-Shantychor, begleitet von Silvia Schwickert an der Gitarre, hatte einige Geschichten über Berschweiler und die Männer parat auf die Melodien von „My Bonnie Is over the Ocean“ und „Butterfly“. Auch gesanglich boten die elf Frauen eine Topleistung.

Ruth Lang-Lajendäcker ist das Fastnachtsurgestein in Berschweiler schlechthin. Seit vielen Jahrzehnten ist die 86-Jährige ein Garant für Frohsinn und Humor in der närrischen Bütt. Seit einigen Jahren tritt sie in ...

Lesezeit für diesen Artikel (363 Wörter): 1 Minute, 34 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.